حصل على توقيعهما.. الأهلي يخطر ثنائي إنبي أقطاي وعلي محمود بموعد الانتظام في التدريبات

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع نادي إنبي للتعاقد مع الثنائي الشاب أقطاي عبد الله وعلي محمود، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لخمس سنوات لكل لاعب.

وبحسب مصادر، أبلغت إدارة الأهلي اللاعبين بضرورة التواجد في بداية فترة إعداد الفريق الأول، المقرر انطلاقها اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامهما رسميًا إلى تدريبات المارد الأحمر، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وجاءت الخطوة عقب انتهاء المفاوضات بين الناديين، والتي شهدت التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، بعد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولي الأهلي وإنبي.

وشمل الاتفاق آلية لسداد المقابل المالي على مراحل، إلى جانب إدراج عدد من البنود الإضافية المرتبطة بأداء اللاعبين مع الفريق، مثل عدد المشاركات، وتحقيق البطولات، وبعض الحوافز الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية كافة، ليصبح الثنائي أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.