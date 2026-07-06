80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

يواصل بركان إريبوس، الواقع في القارة القطبية الجنوبية، إثارة اهتمام العلماء حول العالم بعدما كشفت الدراسات أنه يقذف يوميًا بلورات مجهرية من الذهب النقي، في ظاهرة جيولوجية فريدة لم تُرصد في أي بركان آخر حتى الآن.

البركان الأكثر نشاطًا في أقصى جنوب الأرض

يُعد إريبوس أكثر البراكين النشطة جنوبًا على كوكب الأرض، ويطلق يوميًا نحو 80 جرامًا من بلورات الذهب المجهرية التي تحملها الرياح لمسافات قد تتجاوز ألف كيلومتر.

لغز علمي مستمر منذ أكثر من 30 عامًا

استمرت هذه الظاهرة في إثارة تساؤلات العلماء لأكثر من ثلاثة عقود، ودفعت الباحثين إلى إجراء دراسات موسعة لفهم كيفية تشكل هذه البلورات النادرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: