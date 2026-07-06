ليلى علوي والعوضي ومي عمر فى مواجهة مونديال 2026

على الرغم من استحواذ المونديال على اهتمام الشعوب العربية بشكل عام والشعب المصري، بشكل خاص، نظرًا لمشاركة المنتخب المصري فى مباريات كأس العام ووصوله الي دور الـ 16 ، الا ان هناك أفلام سينمائية قررت خوض المنافسة فى هذا التوقيت الصعب.

فيلم شمشون ودليلة:

ومن الأفلام المقرر طرحها خلال الساعات القادمة فيلم شمشون ودليلة، من بطولة الفنان أحمد العوضي ومي عمر .

وبسبب مباراة الغد كانت الشركة المنتجة لفيلم "شمشون ودليلة" قد ق قررت تأجيل العرض الخاص للعمل، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الثلاثاء ، ليُقام يوم الأربعاء، وذلك تزامنًا مع حالة الترقب الجماهيري الكبيرة لمباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار التأجيل حرصًا من صُنّاع الفيلم على إتاحة الفرصة أمام النجوم والإعلاميين والجمهور لمتابعة المواجهة المرتقبة، التي تحظى باهتمام واسع داخل الشارع المصري، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وأكدت الشركة المنتجة أن الموعد الجديد للعرض الخاص سيكون مساء الأربعاء، مع الإبقاء على جميع الترتيبات الخاصة بالاحتفالية، بحضور أبطال الفيلم وصُنّاعه وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على أن ينطلق الفيلم في دور العرض وفق الخطة المعلنة.

فيلم ابن مين فيهم:

كما ينطلق فيلم ابن مين فيهم، من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد فى دور العرض السينمائي بالتزامن مع مبارايات كأس العالم .



فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وتبدأ أحداثه بظهور خاص للفنانة الكبيرة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري، وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم.وتدور أحداث الفيلم حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط واحد فقط: أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.



وهنا تدخل المحامية "ماجدة" إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: "ابن مين فيهم؟"