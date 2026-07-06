أهم يوم في حياتي.. آلاء علي تعلن خطبتها في عيد ميلادها

فاجأت الفنانة ألاء علي متابعيها وجمهورها بالإعلان عن خطبتها، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى .

وظهر الفيديو لحظة تقدم الفنان محمد عبدالعزيز لطلب يدها وسط أجواء احتفالية، فى مفاجأة لم تكن تتوقعها، قبل أن توافق على الخطبة وسط تصفيق الحضور.



وكتبت ألاء على الفيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: “ده مبقاش يوم عيد ميلادى.. ده أهم يوم فى حياتي”.



وشهد الاحتفال حضور عدد من أصدقائهما، من بينهم الفنان مصطفى غريب والفنانة دينا سامى، اللذان شاركا العروسين الاحتفال بالأغانى والرقص وسط أجواء من البهجة.

والجدير بالذكر أن ألاء على قد شاركت فى عدد من الأعمال الدرامية ، من بينها مسلسلات «بابا وماما جيران»، و«كان يا ما كان»، و«بطل العالم»، و«سوا سوا»، والتى عُرضت ضمن موسم دراما رمضان 2026.