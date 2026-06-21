آلاء سنان تكشف تفاصيل أزمتها مع شخص متهم بالتحرش وتعلن استئناف الحكم

كشفت الفنانة آلاء سنان عن تطورات القضية التي رفعتها ضد شخص اتهمته بالتحرش بها، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن المحكمة قضت ببراءته، مشيرة إلى أنها تعتزم الطعن على الحكم من خلال الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

وكتبت «سنان»، عبر «فيس بوك»: «تعرضت للسب والقذف والتهديد لشخص مجهول، حسب ما نيابة دار السلام جابت بياناته ورقمه متسجل على “تروكولر” تحت اسم “متحرش” ومعمول فيه 90 بلاغ»



وأضافت: «عملت فيه محضر أرفقت فيه رسايله ليا، ووكلت محامى رفع قضية ورغم إن المتحرش معلوم بالاسم للنيابة والقضاء وماحضرش ولا جلسة ولا وكل محامى، وتم الحكم عليه «غيابيا» بالبراءة، الموضوع ده حصل من أكتر من 6 شهور».

وتابعت: «أنا هستأنف على الحكم وكلى أمل إن يكون فيه وجهة نظر تانية تجاه التحرش والتهديد بالإيذاء».





