أخبار أسوان: جاهزية اللجان لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.. وفقرات بشارع الفن.. ومضبوطات لجهاز حماية المستهلك.. وندوات توعوية للشباب والمرأة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها وأبرزها.

فى أسوان .. عروض للأطفال ضمن فعاليات شارع الفن بميدان المحطة

فقد واصلت مبادرة "شارع الفن" فعالياتها الفنية بميدان المحطة بمحافظة أسوان، ضمن المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، في إطار توجه وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكى ، وبالتعاون مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، وبإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة نحو نشر الفنون والإبداع في الشوارع والميادين والفضاءات العامة وإتاحة الخدمات الثقافية والفنية للمواطنين.

محافظ أسوان يتابع جاهزية الإدارات التعليمية لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025/2026..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جاهزية كافة الإدارات التعليمية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، والتى تنطلق فى الفترة من يوم 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل .

رفع درجة الإستعداد داخل لجان الإمتحانات :

وجه محافظ أسوان بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية ، والتأكيد على التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لإنتظام سير الإمتحانات ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين ، بما يضمن أداء الإمتحانات فى أجواء هادئة وآمنة .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع جهود وحدة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة والشباب



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى ، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن ، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها فى إطار مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

أسوان.. ضبط وإعدام 310 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم

فيما تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى والتلاعب بالأسواق .