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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وحدة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة والشباب

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى ، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن ، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال  .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها فى إطار مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز التمكين الإقتصادى :
واصلت وحدة تكافؤ الفرص تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التى تستهدف رفع الوعى وتنمية المهارات.

وتم إطلاق فعاليات الورشة التدريبية "بصمة نجاح للمرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة" بمقر جمعية تنمية المجتمع بالعطوانى بمركز إدفو ، بهدف دعم القدرات وتشجيع المشاركة فى سوق العمل .

جهود متنوعة

نشر ثقافة الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة:
تم تنظيم ندوة توعوية بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو حول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب وذوى الإعاقة ، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة بعنوان "الشمول المالى وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" ، والتى تناولت أهمية دمج المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية ، والتعريف بالبرامج التمويلية المتاحة وآليات دعم المشروعات بما يساهم فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة .

دعم دور المرأة فى التنمية الإقتصادية :
تم تنفيذ ندوات وورش تدريبية تحت عنوان "المرأة والتنمية الإقتصادية" بالوحدة المحلية بمدينة البصيلية ، وكذلك بمدينة دراو بالتعاون مع جمعية النور النسائية ، وذلك بهدف رفع الوعى بدور المرأة فى تحقيق التنمية وتعزيز قدرتها على المشاركة الإقتصادية .

تأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل :
كما تم تنظيم ورشة تدريبية بعنوان "صناع الفرص.. التمكين الإقتصادى وتأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل" بالتعاون مع مساحة سوا الثقافية التابعة للإتحاد النوعى للسلام ، حيث تناولت سبل تطوير المهارات ودعم فرص الدمج والتمكين الإقتصادى .

يأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص ، ودعم الفئات المختلفة بالمجتمع ، وتعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية أسوان 2040 .

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