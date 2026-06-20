محافظ أسوان يتابع جاهزية الإدارات التعليمية لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025/2026..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جاهزية كافة الإدارات التعليمية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، والتى تنطلق فى الفترة من يوم 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل .

رفع درجة الإستعداد داخل لجان الإمتحانات :

وجه محافظ أسوان بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية ، والتأكيد على التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لإنتظام سير الإمتحانات ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين ، بما يضمن أداء الإمتحانات فى أجواء هادئة وآمنة .

استعدادات مديرية التربية والتعليم

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه يتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف للإطمئنان على جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والتأمينية ، وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مبردات ووسائل تهوية ومراوح داخل اللجان ، لإستقبال عدد 10 ألاف و 213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم داخل 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس ، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة .

تجهيز إستراحات المراقبين وتوفير سبل الراحة :

كما تم الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين عملية توزيعها على الطلاب ، بجانب إستمرار تجهيز إستراحات المراقبين بإجمالى 16 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة طوال فترة عقد الإمتحانات .

رفع درجة الإستعداد بالقطاعات الخدمية

وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء ، مع سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة ، بما يضمن إستقرار العملية الإمتحانية وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب .

متابعة محيط اللجان ومنع أى معوقات :

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان الإمتحانية ، والتأكد من رفع كافة الإشغالات ومنع وجود أى باعة جائلين ، مع توفير الحماية المدنية وتحقيق الهدوء الكامل أمام الطلاب بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج .

تنسيق كامل بين كافة الجهات المشاركة :

وأكد المهندس عمرو لاشين أن إمتحانات الثانوية العامة تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المشاركة فى منظومة الإمتحانات ، لضمان خروجها بصورة مشرفة تعكس قوة وكفاءة منظومة التعليم المصرية .

تأتى هذه الإستعدادات فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأبنائها الطلاب ، وتحقيق أعلى درجات الإنضباط داخل اللجان الإمتحانية ، تنفيذاً لتوجيهات أجهزة الدولة ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، وعدم التهاون مع أى مخالفة أو تقصير قد يؤثر على إنتظام سير الإمتحانات .