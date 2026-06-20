فى أسوان .. عروض للأطفال ضمن فعاليات شارع الفن بميدان المحطة

واصلت مبادرة "شارع الفن" فعالياتها الفنية بميدان المحطة بمحافظة أسوان، ضمن المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، في إطار توجه وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكى ، وبالتعاون مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، وبإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة نحو نشر الفنون والإبداع في الشوارع والميادين والفضاءات العامة وإتاحة الخدمات الثقافية والفنية للمواطنين.

وبدأت الفعاليات بورشة للفنون التشكيلية بعنوان "زهور والوان"، نفذتها الفنانة أميرة القاضى، وشهدت تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين الذين أبدوا اهتماما بأعمال الرسم والتلوين.

وتواصل البرنامج الفني بعرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو شاهين محمد، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلا من الجمهور، من بينها: "طب ليه كده"،"نسيم الوصل"،"مولاى صلى"،"يونس".

شارع الفن

واختتمت فاعليات البرنامج باكتشاف وعرض مواهب للأطفال، و عرض مسرح عرائس بعنوان "حكايات سعيد وسعيدة"، حكى العرض عن قصور الثقافة وما تقدمه من أنشطة، قام بالتمثيل "موسى محمد، أميرة موسى، محمد كشرى، محمد حسام،

شهد الفعاليات يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إلى جانب أعداد كبيرة من أهالي المحافظة الذين حرصوا على متابعة الأنشطة الفنية والثقافية المقدمة.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات التي ينفذها فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في الثامنة مساء أيام الخميس و الجمعة من كل أسبوع، من خلال عروض فنية لفرق أسوان للفنون الشعبية، توشكى للفنون التلقائية، الموسيقى العربية، كورال الأطفال، وعروض العرائس، إلى جانب الورش الفنية للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.