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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. ضبط وإعدام 310 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى والتلاعب بالأسواق .

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمنشآت 

وفى هذا الإطار نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بمركز إدفو ، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية .

ضبط منتجات غير صالحة للإستهلاك 


أسفرت الحملة عن ضبط 310 كجم من اللحوم داخل أحد المطاعم بمركز إدفو ، حيث تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير المحضر رقم 15728 جنح مركز إدفو ، وعرض الواقعة على النيابة العامة التى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات بشكل كامل .

تعاون الجهات الرقابية لحماية المواطنين

شارك فى الحملة فريق جهاز حماية المستهلك ضم كلاً من أحمد عبد القادر وشاذلى حمدى ، بالتنسيق مع إدارة إدفو البيطرية والتى شارك بها محمود نور وعلى ربيع ، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية  .
يأتى تنظيم هذه الحملات فى إطار حرص محافظة أسوان على استمرار أعمال المتابعة والمرور الميدانى على الأسواق ، وضمان وصول منتجات آمنة وصحية للمواطنين ، ومواجهة أى مخالفات تهدد الصحة العامة وفقاً لتوجيهات الدولة .

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