أسوان.. ضبط وإعدام 310 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى والتلاعب بالأسواق .

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمنشآت

وفى هذا الإطار نفذ فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بمركز إدفو ، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية .

ضبط منتجات غير صالحة للإستهلاك



أسفرت الحملة عن ضبط 310 كجم من اللحوم داخل أحد المطاعم بمركز إدفو ، حيث تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير المحضر رقم 15728 جنح مركز إدفو ، وعرض الواقعة على النيابة العامة التى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات بشكل كامل .

تعاون الجهات الرقابية لحماية المواطنين

شارك فى الحملة فريق جهاز حماية المستهلك ضم كلاً من أحمد عبد القادر وشاذلى حمدى ، بالتنسيق مع إدارة إدفو البيطرية والتى شارك بها محمود نور وعلى ربيع ، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية .

يأتى تنظيم هذه الحملات فى إطار حرص محافظة أسوان على استمرار أعمال المتابعة والمرور الميدانى على الأسواق ، وضمان وصول منتجات آمنة وصحية للمواطنين ، ومواجهة أى مخالفات تهدد الصحة العامة وفقاً لتوجيهات الدولة .