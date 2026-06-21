دفن وتفريغ الكاميرات وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في مصرع الفنان كريم عبدالعليم

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع الفنان الشاب كريم عبدالعليم بعدما صدمته سيارة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت النيابة بدفن الفنان الشاب عقب توقيع الكشف الطبي على جثمانه وبيان ما لحق به من إصابات، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الحادث وتفريغ محتواها لبيان ملابسات الواقعة وتحديد كيفية وقوع الحادث.

وطلبت النيابة من الجهات المختصة سرعة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، للوقوف على خط سير السيارة المتسببة في الواقعة، ورصد اللحظات التي سبقت وقوع الحادث وأعقبته، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الفنان الشاب صدمته سيارة، أثناء عبوره طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به فيما تستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان وتراجع التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، كما تتابع جهود الأجهزة الأمنية لتحديد وضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث إذا ثبت فراره من موقع الواقعة.

وكان الفنان الشاب كريم عبد العليم قد لقي مصرعه إثر حادث مروري بطريق الواحات، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث كاملة.

وكشف الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سبب وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم، وقال حسام داغر في منشور مؤثر: "الله يرحمك يا كريم.. مش مصدق وأنا بكتب الكلام ده.. الممثل الشاب كريم عبد العليم كان طالب عندي في استوديو الممثل، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية في ذمة الله".

وكشف داغر عن سبب الوفاة مشيرًا إلى أن سيارة صدمت الراحل في منطقة الشيخ زايد، ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.