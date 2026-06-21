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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

حسام داغر وكريم
حسام داغر وكريم
محمد بدران

نعى الفنان حسام داغر الفنان الشاب كريم عبد العليم، الذي توفي صباح اليوم إثر تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد، معربًا عن صدمته الكبيرة لرحيله المفاجئ.

وكتب حسام داغر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك يا كريم.. مش مصدق وأنا بكتب الكلام ده.. الممثل الشاب كريم عبد العليم كان طالب عندي في استوديو الممثل وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، في ذمة الله. توفي من شوية بعد ما عربية صدمته في الشيخ زايد، وتوفي في المستشفى".

وأضاف أن الراحل كان يتمتع بموهبة كبيرة، قائلًا: "لسه فرحك كان في شهر يناير يا حبيبي.. يا شقيان يا ممثل عظيم وشاطر.. عرفتك من أول مسلسل حضرة العمدة، وشفت موهبتك، وبعدها بقيت طالب عندي وشفت حجم موهبتك الكبيرة".

وأشار "داغر" إلى أن كريم عبد العليم كان من المتفوقين خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على عدة جوائز، كما شارك في الفيلم القصير "بوتيتو" الذي حقق انتشارًا واسعًا.

واختتم حسام داغر نعيه بكلمات مؤثرة، قائلاً: "ليه يا ربي وجع القلب ده.. ربنا يصبرني ويصبر أهلك وزوجتك ويرحمك يا حبيبي يا كريم.. يا عريس الجنة".

حسام داغر كريم عبد العليم وفاة الفنان الشاب

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