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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم
الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم
علا محمد

توفي الممثل الشاب الصاعد كريم عبد العليم صباح اليوم الأحد ، ونعى الوسط الفني الفنان وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه.

وأعلن أحمد طلال شقيق زوجة الفنان الراحل عبر منشور علي فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله زوج أختي وأخي الكبير كريم عبدالعليم. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ، اللهم امين ،ربنا يرحمك يا أطيب قلب فالدنيا نسألكم الدعاء".

كما نعته صديقته المذيعة ميار حجازي قائلة : "توفي الي رحمة الله زميلنا المحترم الطيب الصابر الراضي بقضاء الله كريم عبد العليم .. وجعت قلوبنا جميعاً كلنا ربنا يرحمك ويصبر أهله".

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