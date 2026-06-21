وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

توفي الممثل الشاب الصاعد كريم عبد العليم صباح اليوم الأحد ، ونعى الوسط الفني الفنان وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه.

وأعلن أحمد طلال شقيق زوجة الفنان الراحل عبر منشور علي فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله زوج أختي وأخي الكبير كريم عبدالعليم. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ، اللهم امين ،ربنا يرحمك يا أطيب قلب فالدنيا نسألكم الدعاء".

كما نعته صديقته المذيعة ميار حجازي قائلة : "توفي الي رحمة الله زميلنا المحترم الطيب الصابر الراضي بقضاء الله كريم عبد العليم .. وجعت قلوبنا جميعاً كلنا ربنا يرحمك ويصبر أهله".