خلال جولتها الميدانية.. محافظ الوادى الجديد تتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين

واصلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، متابعة المرافق الحيوية والخدمية، بتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين (4)، للوقوف على الموقف التشغيلي للمجمع، ومتابعة جاهزية منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمزارعين، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندس زكريا أحمد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

واطلعت المحافظ على الموقف التشغيلي للمجمع والإجراءات المنفذة لرفع كفاءة التشغيل، والتي شملت مراجعة الشبكات الكهربائية، وتوفير متطلبات إمدادات الوقود اللازمة ووحدات توليد احتياطية وتركيب محول إضافي، بما يعزز استقرار التغذية الكهربائية ويلبي احتياجات المواطنين والأنشطة الزراعية بالمنطقة.

ووجهت بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة مصر للبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الديزل بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة تشغيل وحدتي الديزل بإجمالي قدرة 1000 كيلووات، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، مع استكمال إجراءات دعم المحطة بوحدة توليد ديزل ثالثة إضافية بقدرة 500 كيلووات؛ لرفع القدرة التشغيلية وتعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة الأحمال المستقبلية.