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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد مصرع زعيمهم.. سقوط 9 من عصابة البنا بلطجي أبو النمرس

البنا بلطجي ابو النمرس
البنا بلطجي ابو النمرس
ندى سويفى

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة جمع بقايا عصابة "البنا" بلطجي أبو النمرس الذي لقي مصرعه في مواجهة مع قوات الشرطة بعد تبادل لإطلاق النيران. 

ونجحت التحريات في تحديد هوية 9 متهمين من أعوان البنا وتم إعداد عدة مأموريات تمكنت من إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المنسوبة إليهم بمعاونة البلطجي الراحل في أعمال غير قانونية من معاونته في ترويج المخدرات وفرض السيطرة على المواطنين من أهالي المنطقة. 

كانت بداية الواقعة بورود معلومات سرية موثوقة إلى وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد باختباء المتهم الهارب «البنا» ، والمشهور بممارسة أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والاتجار الواسع في السموم المخدرة، في إحدى البؤر الإجرامية التابعة لدائرة المركز، متخذا منها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي ومستنداً إلى فرض السيطرة بالأسلحة النارية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي، تم وضع خطة محكمة لمحاصرة المتهم وضبطه متلبساً، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المواطنين بالمنطقة.

ومع انطلاق ساعة الصفر، تحركت القوة الأمنية مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختباء العنصر الإجرامي، وفور شعور المتهم بحصار رجال الشرطة ومحاولتهم إلقاء القبض عليه، رفض الامتثال لأوامر التسليم، وبادر بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية الكثيفة صوب القوات وتعاملت القوة الأمنية معه وفقاً لقواعد الاشتباك، وتم الرد على مصدر النيران بالمثل. 

استمرت المواجهة وتبادل إطلاق الرصاص لعدة ساعات متواصلة لحصار خطر المتهم وأسفرت المواجهة عن مصرع البنا، نتيجة إصابته بطلقات نارية خلال تبادل إطلاق الرصاص، وعثرت القوات بحوزته على أسلحة نارية وذخائر حية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

بلطجي أبو النمرس أبو النمرس عصابة البنا

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