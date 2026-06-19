ليلة سقوط البنا.. مباحث أبو النمرس تنهي أسطورة أخطر مسجل بجنوب الجيزة

ليلة لم تنم فيها العيون الساهرة كعادتها، وبسطت فيها قوة القانون سيادتها الكاملة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إسدال الستار على نشاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة في منطقة جنوب الجيزة، والمشهور بلقب «البنا»، إثر مواجهة مسلحة ضارية استمرت لعدة ساعات وانتهت بمصرعه وتطهير المنطقة من شروره.

التفاصيل الكاملة للملحمة الأمنية التي سطرها رجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس، كانت من خلال رصد الهدف، من خلال معلومات سرية وتحريات دقيقة، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات سرية موثوقة إلى وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد باختباء المتهم الهارب «البنا» ، والمشهور بممارسة أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والاتجار الواسع في السموم المخدرة، في إحدى البؤر الإجرامية التابعة لدائرة المركز، متخذا منها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي ومستنداً إلى فرض السيطرة بالأسلحة النارية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادةالمقدم وليد كمال رئيس مباحث أبو النمرس، وبمشاركة معاونيه البواسل، الرائد مصطفى النخال، الرائد حسين معتز، والنقيب أحمد أبو حته.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي، تم وضع خطة محكمة لمحاصرة المتهم وضبطه متلبساً، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء بالمنطقة.

ومع انطلاق ساعة الصفر، تحركت القوة الأمنية مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختباء العنصر الإجرامي، وفور شعور المتهم بحصار رجال الشرطة ومحاولتهم إلقاء القبض عليه، رفض الامتثال لأوامر التسليم، وبادر بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية الكثيفة صوب القوات في محاولة يائسة ويقين مفقود بالهروب بجريمته.



ليضرب رئيس المباحث ومعاونوه أروع الأمثلة في الفداء والتضحية؛ حيث تعاملت القوة الأمنية مع الموقف بحسم وسرعة وفقاً لقواعد الاشتباك، وتم الرد على مصدر النيران بالمثل. واستمرت المواجهة وتبادل إطلاق الرصاص لعدة ساعات متواصلة أبدى فيها رجال الداخلية شجاعة فائقة واستبسالاً كبيراً لحصار خطر المتهم.

وأسفرت المواجهة المسلحة الشرسة عن مصرع «البنا»، نتيجة إصابته بطلقات نارية خلال تبادل إطلاق الرصاص، وعثرت القوات بحوزته على أسلحة نارية وذخائر حية، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق والمعاينة لموقع الحادث.

وعقب انتهاء العملية بنجاح وتطهير المنطقة من هذا العنصر شديد الخطورة، سادت حالة من الارتياح الشديد والفرحة العارمة بين أهالي جنوب الجيزة ومركز أبو النمرس، الذين أشادوا بيقظة وتضحيات رجال وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم ينامون آمنين بفضل هذه "العيون الساهرة" التي تضع أرواحها على أكفها لحماية الوطن والمواطنين.

لتكتب هذه الملحمة فصلاً جديداً يؤكد أنه: "لا صوت يعلو فوق صوت الحق، ولا مكان للخارجين عن القانون في بلد يحميه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".