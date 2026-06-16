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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، والتي أُقيمت بمسجد المغفرة بحي العجوزة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

واستُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة لفضيلة الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، تناول فيها السيرة العطرة للهجرة النبوية الشريفة، مستعرضًا ما تحمله من دروس عظيمة وقيم إنسانية رفيعة في الصبر والثبات والتضحية والإخلاص وحسن التدبير، باعتبارها نموذجًا يُحتذى في بناء الأوطان وتحقيق التنمية والاستقرار وتخللت الاحتفالية فقرات من الابتهالات والإنشاد الديني . 
وفي كلمته وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى أبناء الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.
وأكد محافظ الجيزة أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا خالدًا لبناء الإنسان وإعداد الأوطان مضيفاً أن المناسبات الدينية تُعد فرصة لتجديد القيم الإيمانية والإنسانية وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح والتكافل، بما يعزز من تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.

واختُتمت الاحتفالية بقيام المحافظ بتكريم الأئمة النجباء الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الخطابة والحديث، تقديرًا لتميزهم العلمي والدعوي وجهودهم في نشر صحيح تعاليم الدين الإسلامي.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والدينية .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة العام الهجري الجديد

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