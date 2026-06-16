محافظ الجيزة ورئيس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بمجمع المصالح الحكومية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الجيزة وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية والحماية المقدمة للطفل والأم .

وأكد محافظ الجيزة أن افتتاح فرع المجلس بالمحافظة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان منذ المراحل العمرية المبكرة من خلال تعزيز خدمات الرعاية والحماية المقدمة للأطفال والأمهات بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال.

وأوضح المحافظ أن فرع المجلس بالمحافظة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في توسيع نطاق الخدمات المتخصصة وسرعة التعامل مع القضايا المرتبطة بالطفولة والأمومة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى حماية الأطفال ونشر الوعي بحقوقهم، ودعم استقرار الأسرة المصرية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تدرس التوسع في إنشاء فروع جديدة للمجلس بشمال وجنوب الجيزة، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال والأمهات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة والأمومة باعتبار الاستثمار في الطفل أساس بناء الإنسان والجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن القانون رقم 182 لسنة 2023 عزز دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعيته المباشرة للسيد رئيس الجمهورية، بما يدعم جهوده في حماية حقوق الأطفال ورعايتهم. وأضافت أن افتتاح فرع المجلس بمحافظة الجيزة يأتي لتعزيز التواجد الميداني للمجلس، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال والأسر، مؤكدةً أن الجيزة بما تمتلكه من إمكانات ومؤسسات متنوعة تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم وحماية الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على دعمه وتعاونه المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أعربت عن تقديرها للسيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ وللجهات التنفيذية والشركاء كافة على جهودهم في دعم قضايا الطفولة والأمومة وإنجاح افتتاح فرع المجلس بمحافظة الجيزة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيسة المجلس أروقة الفرع الجديد واطلعا على الأنشطة والخدمات التي سيقدمها للأطفال والأسر والتي تشمل دعم ورعاية الأطفال الموهوبين وذوي الهمم، ورعاية الأطفال كريمي النسب، والدعم النفسي، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية التي ينفذها المجلس، ومنها مبادرة «غزل بنات»، ومبادرة «صحة فرح»، فضلًا عن المبادرة الوطنية «دوّي.. بحكايتك تكمل حكايتهم» التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، وذلك بهدف تمكين الفتيات والنشئ وتنمية قدراتهم وتعزيز وعيهم بحقوقهم ومساندة الأسرة المصرية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الأطفال المشاركين تقديرًا لمواهبهم ومشاركتهم المتميزة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس.

حضر الافتتاح هند عبد الحليم نائب المحافظ، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعضوي مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور كرم ملاك وميراي نسيم، والدكتورة هناء السيد مدير برنامج صحة الفتيات واستشاري المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهشام الخطيب مدير برنامج فروع المجلس ،والدكتورة هدى الغنام المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالجيزة، ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالجيزة ، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمحافظة الجيزة، وممثلو الجهات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني.