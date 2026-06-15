محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد 1448 هـ

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ.

وأعرب محافظ الجيزة في برقيته عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة المباركة مؤكدًا اعتزازه بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال المحافظ في نص برقيته: «يطيب لي والأمة العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات داعيًا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم».

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إلى جانب السادة الوزراء والمحافظين أعرب خلالها عن خالص تهانيه بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ويتقدم محافظ الجيزة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة الجيزة وجموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا يحمل الخير والرخاء والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.