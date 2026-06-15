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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: افتتاح قسم السمعيات والتخاطب المطور بمستشفى بولاق الدكرور العام النموذجي

قسم السمعيات
قسم السمعيات
أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة افتتاح قسم السمعيات والتخاطب المطور بمستشفى بولاق الدكرور العام النموذجي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية.

وأكد محافظ الجيزة أن القسم الجديد يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتخصصة في مجال السمعيات والتخاطب بما يسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة.


وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المحافظة تواصل دعم جهود تطوير المستشفيات الحكومية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية وتوفير أحدث الإمكانيات العلاجية للمواطنين.


ومن جانبه أكد الدكتور إسحق جميل إسحق مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن قسم السمعيات والتخاطب المطور بمستشفى بولاق الدكرور العام النموذجي يضم أجهزة متطورة لقياس وتشخيص السمع، وأجهزة متخصصة لتشخيص وعلاج اضطرابات الاتزان بالإضافة إلى جهاز قياس السمع عبر جذع المخ بتقنيات رقمية حديثة، ووحدات متكاملة للتصوير الحنجري وتقييم البلع، فضلًا عن برامج علاج وتأهيل اضطرابات النطق والكلام وزارعي القوقعة والعناية بالصوت.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة قسم السمعيات مستشفى بولاق الدكرور

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