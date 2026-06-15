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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: استلام أكثر من 500 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين

استلام القمح
استلام القمح
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة سير أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية بالصوامع والشون الحكومية وجهات التسويق خلال موسم 2026.

 حيث تم تجاوز كميات التوريد المستهدفة ووصول إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من 500 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بزيادة قدرها 316 ألف طن عن الموسم الماضي.


واكد محافظ الجيزة علي استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة التوريد من خلال غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية والإدارات التموينية إلى جانب الزيارات الميدانية لمواقع التخزين.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتيسير إجراءات الاستلام حيث تم تشكيل لجان للإشراف والمتابعة على عمليات التوريد والاستلام بكافة المواقع التخزينية بما يضمن تلافي أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات خلال موسم الحصاد.
ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لضمان تحقيق أقصى استفادة من محصول القمح المحلي مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في دعم المزارعين وتوفير كافة أوجه الرعاية والتيسيرات منذ بداية الحصاد وحتى الانتهاء من التوريد.
وفي سياق متصل، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في كميات القمح المحلي الموردة مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توريده إلى مجمع صوامع الضبعة بلغ 459 ألفاً و415 طنًا وهو أحد أهم المواقع التخزينية التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يعمل بأحدث أنظمة التحكم في الوزن والتفريغ والشحن وأجهزة الفرز والتحليل بالإضافة توريد باقي الكميات للمواقع التخزينية الأخرى.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة استلام القمح

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