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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والنظافة ببولاق الدكرور في الجيزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

واصل حي بولاق الدكرور جهوده المكثفة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وشهد محيط مستشفى بولاق الدكرور العام أعمال تطوير شاملة ورفع كفاءة بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، يرافقه السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وجاءت الزيارة لمتابعة الحالة العامة بالمستشفى والتأكد من جاهزية الموقع ورفع درجة الاستعداد القصوى، بما يساهم في توفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين والمرضى المترددين على المنشأة الطبية.

كما شنت أجهزة الحي حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، استهدفت عدة مناطق حيوية شملت، منطقة صفط اللبن، شارع كفر طهرمس، وشارع الملكة.

وأسفرت الحملات عن رفع كافة المعوقات والتحفظ على المضبوطات وتحقيق الانضباط التام بالشوارع المستهدفة، وسط تأكيدات من مسؤولي الحي باستمرار المتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وعلى صعيد النظافة العامة، كثف الحي أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات العاملة بالمنطقة. وشملت الأعمال، رفع كميات كبيرة من المخلفات والرتش وتراكمات الأتربة، تحسين مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لضمان مظهر حضاري لائق.

كما أكدت رئاسة حي بولاق الدكرور، استمرار الحملات اليومية وأعمال المتابعة الميدانية في كافة القطاعات، لن نتوانى عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الانضباط العام والمظهر الحضاري للحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات رفع اشغالات

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