محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط مستشفى بولاق الدكرور العام

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال طلاء الأرصفة وتخطيط الشوارع وأعمال التشجير بالمناطق المحيطة بالمستشفى بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين والمترددين على المستشفى إلى جانب إضفاء مظهر حضاري للمنطقة.

وكلف المحافظ حي بولاق الدكرور بمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لحاله الطريق و الأرصفة وأعمدة الإنارة ومختلف عناصر المرافق بمحيط المستشفى مع الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة، لضمان استدامة المظهر الحضاري .

واطلع المحافظ، خلال عرض من رئيس حي بولاق الدكرور على أعمال رفع كفاءة شارعي عشرة وهمفرس والتي تضمنت إزالة الإشغالات والتعديات ورفع التند المخالفة والأكشاك غير المرخصة ورفع الحواجز الحديدية التي تعوق الحركة المرورية بما يسهم في إعادة الانضباط للشارع العام .

كما حرص المحافظ على مراجعة مستوى النظافة العامة بعدد من الأنفاق، شملت أنفاق البدراوي ووادي الملوك وروز اليوسف والريحاني بالإضافة إلى شارع عمرو بن العاص بمنطقة المنشية للوقوف على كفاءة أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر العام.

وشدد محافظ الجيزة على هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لحالة النظافة بالشوارع والأنفاق والمحاور المرورية وسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة البيئة المقدمة للمواطنين.