تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تحصين

227 ألف رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 28 أبريل 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنمية وحماية الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وحمايتهم من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكشف التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من مديرية الطب البيطري عن ضبط 27 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير 51 محضرًا.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، بما يحافظ على الصحة العامة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وفيما يتعلق بإدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم ذبح أكثر من 37 ألف رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، إلى جانب ذبح أكثر من مليون و400 ألف طائر دواجن، بما يضمن توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ووصولها إلى المواطنين بأعلى درجات الجودة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم إجراء اختبارات البروسيلا والدرن، إلى جانب التحصين ضد البروسيلا باستخدام العترة 19 ولقاح «ريف 1» لعدد 8933 رأس ماشية.

كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وأطباء الإدارة البيطرية، وتم خلالها رش وتجريع 1788 رأس ماشية وطيور، كما تم تنظيم 303 ندوات إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، فضلًا عن ترقيم وتأمين 11725 رأس ماشية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.