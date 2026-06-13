قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
تخدم 34 قطارا يوميا.. كامل الوزير يتفقد ورشة "السد العالي" الجديدة بأسوان| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية
أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تحصين 
227 ألف رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 28 أبريل 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنمية وحماية الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وحمايتهم من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكشف التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من مديرية الطب البيطري عن ضبط 27 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير 51 محضرًا.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، بما يحافظ على الصحة العامة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وفيما يتعلق بإدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم ذبح أكثر من 37 ألف رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، إلى جانب ذبح أكثر من مليون و400 ألف طائر دواجن، بما يضمن توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ووصولها إلى المواطنين بأعلى درجات الجودة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم إجراء اختبارات البروسيلا والدرن، إلى جانب التحصين ضد البروسيلا باستخدام العترة 19 ولقاح «ريف 1» لعدد 8933 رأس ماشية.

كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وأطباء الإدارة البيطرية، وتم خلالها رش وتجريع 1788 رأس ماشية وطيور، كما تم تنظيم 303 ندوات إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، فضلًا عن ترقيم وتأمين 11725 رأس ماشية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تحصين الماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

المحاصيل الصيفية

تحرك عاجل من الزراعة لمواجهة «دودة الحشد» قبل تهديد المحاصيل الصيفية

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد عرضا حول الحفر والتنقيب وإنتاج الغاز بشركة رشيد للبترول بالبحيرة

خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور مجمع بنبان ومركز التحكم ومشاريع محطات الطاقة الشمسية بأسوان

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد