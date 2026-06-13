محافظة الجيزة تُنشئ مطبات صناعية بمحور شريف إسماعيل وترفع كفاءة كوبري والي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل المستمر على تعزيز منظومة السلامة المرورية بمختلف المحاور والطرق الحيوية بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الانسيابية المرورية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري ، عن قيام مديرية الطرق بمحافظة الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإنشاء عدد (4) مطبات صناعية بالموقع بالطريق الأبيض ـ محور المهندس شريف إسماعيل بهدف تهدئة سرعة المركبات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة ، أن الأعمال شملت إنشاء مطبين للقادم من محور 26 يوليو في الاتجاهين إلى جانب مطبين أمام مدخل قرية المعتمدية في الاتجاهين نظرًا لوجود عدد من المدارس والمعاهد بالمنطقة وكثافة حركة المشاة والطلاب بما يحقق أعلى معدلات الأمان المروري.

وفي سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بشأن رفع كفاءة كوبري والي بحي جنوب الجيزة، قامت مديرية الطرق والنقل بتركيب الأسوار المفقودة بالكوبري ضمن أعمال التطوير الجارية، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان وتحسين حركة سير المركبات.

وشهدت الأعمال متابعة من مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.