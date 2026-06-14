محافظ الجيزة يضبط منشأة لإعادة تدوير المخلفات وسط الكتلة السكنية ونقاط فرز للقمامة بأبو النمرس

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالإزالة الفورية لمنشأة لإعادة تدوير المخلفات وسط الكتلة السكنية بقرية شبرامنت إلى جانب عدد من نقاط فرز القمامة بطريق المنصورية، وذلك عقب رصدها خلال جولته الميدانية صباح اليوم الأحد لمتابعة انتظام تقديم الخدمات ورصد المخالفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بسرعة رفع تجمعات الرتش والمخلفات بمنطقة زاوية أبو مسلم موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرفع الدوري للمخلفات للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للقمامة والحد من التلوث وما يسببه من أدخنة وروائح تؤثر على المواطنين.



وكلف المحافظ رئيس المدينة بمراجعة عدد من حالات البناء والتشوين بنطاق قريتي شبرامنت والمنوات، لبيان مدى حصولها على التراخيص اللازمة مع الإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال مروره بمدينة الحوامدية وجه المحافظ رئيس المدينة بتحسين كفاءة النظافة بمحيط كوبري الحوامدية والتعامل الفوري معها إلى جانب منع وجود اي إشغالات للمقاهي بالشوارع الجانبية على طريق مصر/أسيوط مع التشديد على شركات الجمع السكني بالرفع الدوري للمخلفات ونقلها أولًا بأول إلى مدفن شبرامنت.



وشملت جولة المحافظ متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بميدان المنيب وشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة حيث أكد على رئيس الحي ضرورة المتابعة الدورية لمنع الإشغالات والتعديات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية مشددًا على تكثيف جهود رفع المخلفات ومنع تراكم القمامة بنقاط الجمع، مع النقل الفوري للمخلفات إلى محطات المناولة الوسيطة.