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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأنصاري يتفقد التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بالجيزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، أعمال التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزيته لتقديم الخدمات للمواطنين وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول التجهيزات الجارية بالمركز، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات اللازمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المركز التكنولوجي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في إنجاز المعاملات.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة متميزة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ، على سرعة التنسيق مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدعيم المركز بالأجهزة والمعدات اللازمة، والتأكد من جاهزية جميع المكونات الفنية والتكنولوجية تمهيدًا لتشغيل المركز ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

رافق المحافظ ، كلا من : هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المركز التكنولوجي

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