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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة الجيزة، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، سيقوم غداً الاربعاء، باعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025/2026.


وأوضحت المصادر أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد انتهت تماماً من عمليات رصد وتجميع درجات الطلاب في مختلف المواد الدراسية بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى إعداد كشوف الأوائل على مستوى المحافظة تمهيداً لعرضها على المحافظ صباح غدٍ للاعتماد الرسمي.

وفور الاعتماد، سيتم إتاحة النتيجة إلكترونياً للطلاب وأولياء الأمور عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة والبوابة الإلكترونية للمحافظة باستخدام رقم الجلوس، على أن تُتاح الكشوف الورقية في المدارس في اليوم التالي مباشرة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة قد جرت وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

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