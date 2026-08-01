حسام الزناتي الأقرب لمنصب المدير الرياضي في الزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط أن حسام الزناتي، مساعد المدير الرياضي بنادي نورشيلاند الدنماركي، بات المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبدالباسط عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تواصل مع الزناتي، ويتمسك بإتمام الاتفاق معه لتولي المنصب.

وأوضح أن الملف لا يزال متوقفًا على بعض الترتيبات الخاصة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتجه مجلس إدارة الزمالك إلى دراسة خيار بديل لشغل منصب المدير الرياضي.



