بين العرضين الإماراتي والمصري.. شركة الكرة في نادي الزمالك تجذب أنظار المستثمرين

تلقى نادي الزمالك عدة عروض من رجال أعمال ومستثمرين بشأن شراء أسهم في شركة الكرة المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ووفق مصادر داخل الزمالك، فإن أبرز العروض التي قدمت لمجلس إدارة النادي كانت من جانب أيمن ممدوح عباس بشراء حصة حاكمة بنسبة 60% من أسهم شركة الكرة وتحويله لشركة مساهمة.

وكان رجال أعمال ومستثمرون بقيادة أيمن ممدوح عباس قد قرروا ضخ سيولة مالية عاجلة لتسوية الديون وحل أزمة حظر القيد ومستحقات اللاعبين، بجانب إدارة احترافية خاصة للقطاع عبر مجلس إدارة الشركة المالكة للحصة الحاكمة، ويحتاج موافقة وزارة الشباب والرياضة وتعديلات بيع أسهم الأندية.

عرض إماراتي لـ الزمالك

وكشف المستشار مرتضى منصور عن عرض جديد من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور وصلت قيمته لـ 3 مليارات جنيه مقابل الاستثمار فقط وشراء نسبة تصل لـ 49% من أسهم النادي.

وشمل العرض تأسيس صندوق استثماري وتطوير فرع 6 أكتوبر لضمان عوائد مستدامة مع إدارة مشتركة للمشاريع الاستثمارية مع بقاء النادي تحت مظلة الجمعية العمومية، ويعتمد على نظام الشراكة الاستثمارية وعقود (BOT) التطوير طويلة الأجل.

جميع العروض التي تم تقديمها للزمالك كانت شفهية ولم ترتق بعد لمرحلة المفاوضات الرسمي واتخاذ خطوات إضافية تجاه أي عرض.