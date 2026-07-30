إيهاب الكومي: الخلاف بين لبيب وجون إدوارد سبب رحيله عن الزمالك

كشف الإعلامي إيهاب الكومي تفاصيل أسباب رحيل جون إدوارد عن نادي الزمالك، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر حول عدد من الملفات كان سببًا رئيسيًا في عدم استكمال مهمته مع النادي.

وقال الكومي، خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد،« جون إدوارد كان متمسكًا بالتعاقد مع مدرب أجنبي، حيث رشح الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق، في الوقت الذي فضل فيه مجلس إدارة الزمالك استمرار معتمد جمال، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل بداية الموسم الجديد».

وأضاف الكومي، أن الخلافات امتدت أيضًا إلى ملف تأسيس شركة الكرة، بعدما طالب جون إدوارد بسرعة تنفيذ المشروع، وقدم عرضًا من أحد المستثمرين، إلا أن حسين لبيب رئيس النادي لم يوافق عليه بسبب عدم ملاءمة المقابل المالي، مفضلًا دراسة عروض أخرى، من بينها عرض إماراتي.

وأوضح الكومي، أن عدم اقتناع رئيس الزمالك بالمدرب الأجنبي الذي تم ترشيحه من جانب المدير الرياضي، إلى جانب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، ساهم في زيادة مساحة الخلاف بين الطرفين، بخلاف تأخر انطلاق فترة الإعداد وعدم توفير بعض احتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.



