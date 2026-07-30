قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: الضربات استهدفت تقليص تهديدات إيران لقواته وتأمين الملاحة الدولية
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026
تفاصيل مخطط نتنياهو الجديد لتهجير أهالي الضفة الغربية.. خبير يكشف
شخص تعدى على فتاة بالسب في القاهرة.. هذه عقوبته طبقا للقانون
ضبط الأسعار وجذب الاستثمار.. 6 ملفات حيوية يناقشها «مدبولي» في اجتماع الحكومة اليوم
في حالة جاهزية.. القيادة الأمريكية: 50 ألف عسكري ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط
صلاة الضحى بعد الشروق.. متى يبدأ وقتها وما أفضل وقت لأدائها؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. طريقة التقديم فى كلية الشرطة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 30 يوليو 2026
دعاء سورة الواقعة للرزق الواسع وسداد الديون
«ذروتها السبت والأحد».. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى الأسبوع الأول من أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الكومي: الخلاف بين لبيب وجون إدوارد سبب رحيله عن الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الإعلامي إيهاب الكومي تفاصيل أسباب رحيل جون إدوارد عن نادي الزمالك، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر حول عدد من الملفات كان سببًا رئيسيًا في عدم استكمال مهمته مع النادي.

وقال الكومي، خلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد،« جون إدوارد كان متمسكًا بالتعاقد مع مدرب أجنبي، حيث رشح الصربي فوك رازوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق، في الوقت الذي فضل فيه مجلس إدارة الزمالك استمرار معتمد جمال، خاصة في ظل ضيق الوقت قبل بداية الموسم الجديد».

وأضاف الكومي، أن الخلافات امتدت أيضًا إلى ملف تأسيس شركة الكرة، بعدما طالب جون إدوارد بسرعة تنفيذ المشروع، وقدم عرضًا من أحد المستثمرين، إلا أن حسين لبيب رئيس النادي لم يوافق عليه بسبب عدم ملاءمة المقابل المالي، مفضلًا دراسة عروض أخرى، من بينها عرض إماراتي.

وأوضح الكومي، أن عدم اقتناع رئيس الزمالك بالمدرب الأجنبي الذي تم ترشيحه من جانب المدير الرياضي، إلى جانب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، ساهم في زيادة مساحة الخلاف بين الطرفين، بخلاف تأخر انطلاق فترة الإعداد وعدم توفير بعض احتياجات الفريق قبل بداية الموسم الجديد.


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل حسين لبيب جون ادوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي يرجح هجومًا روسيًا واسعًا على أوكرانيا خلال ساعات الليل

رد أمريكي واسع النطاق على إيران أكثر ترجيحًا من ضربة محدودة

مسؤول إسرائيلي: رد أمريكي واسع النطاق على إيران أكثر ترجيحًا من ضربة محدودة

العاهل المغربي

في ذكرى العرش.. العاهل المغربي: الاستقرار أساس التنمية.. والصناعات الغذائية والدوائية تغطي 80%

بالصور

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

رغم استمرار المبيعات.. تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا خلال النصف الأول من 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد