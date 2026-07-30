ماهر غريب: الزمالك استقر على المدير الرياضي الجديد.. والنادي أكبر من أي لاعب

أكد ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن بيان النادي الخاص برحيل جون إدوارد جاء في إطار التقدير والاحترام لما قدمه خلال فترة عمله مشيرًا إلى أن إدارة النادي تستعد لإقامة حفل تكريم له خلال أيام قليلة.

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وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت وأمير هشام على قناة مودرن، أن مجلس إدارة الزمالك استقر بشكل نهائي على المدير الرياضي الجديد، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض تدريباته استعدادًا للموسم الجديد خارج مقر نادي الزمالك، في إطار الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

وشدد مدير إدارة الإعلام على أن الزمالك يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات قائلًا: مهما كان اسم اللاعب فإن النادي يظل أكبر، والجميع سيحصل على مستحقاته المالية.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن عبد الناصر محمد مستمر في أداء مهامه مديرًا للكرة خلال الفترة الحالية، مشيدًا باحترافيته في التعامل مع مسؤولياته داخل الفريق.