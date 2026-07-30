محمد عبد الجليل يكشف سبب صعوبة موسم الزمالك المقبل

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الموسم المقبل سيكون صعبًا على نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة إلى فترة إعداد مبكرة، خاصة بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

الزمالك

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "جون إدوارد نجح مع الزمالك وقاده للتتويج بالدوري المصري، وكان لازم يُبنى على ده، ومش عارف إيه الهدف إن الفريق مينزلش يبدأ فترة الإعداد".

وأضاف: "موسم الزمالك القادم صعب، لأن مفيش فترة إعداد، وكان لازم يكون معتمد جمال مستمر ويبدأ فترة الإعداد مبكرًا".

وتابع: "عصام عبدالفتاح خبرات وإضافة قوية للجنة الحكام، ولكن جربناه قبل كده، ولازم وجوه جديدة مثل سمير عثمان".

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته قائلًا: "كذلك المدير الفني لاتحاد الكرة، ده منصب أثبت فشله، وشوقي غريب كان الأفضل يتولى تدريب المنتخب الأولمبي".