طارق السيد يكشف موقف الأهلي من عرض احتراف لمصطفى شوبير

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق عن موقف النادي الأهلي من عرض احتراف لحارس المرمى مصطفى شوبير.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يرفض عرض دنماركي لضم مصطفى شوبير”.

وتلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأحمر، والتي لفتت أنظار عدد من الأندية الخارجية.

وعلمت مصادر أن نادي الخلود تقدم بعرض لشراء المدة المتبقية من عقد مصطفى شوبير مع الأهلي مقابل 800 ألف دولار، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض، في ظل تمسكها باستمرار الحارس ضمن صفوف الفريق.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إقناع مصطفى شوبير بالبقاء، مع فتح ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد العناصر المهمة في مستقبل الفريق.