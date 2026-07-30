فيديوهات رقص خادشة | تفاصيل حبس صانعة محتوى بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس ضبط صانعة محتوى لقيانها بنشر فيديوهات خادشة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيانها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.