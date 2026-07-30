المالية: تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافا للاحتياجات التنموية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إننا نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

أوضحت الدكتورة هانيا شلقامي مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إننا حريصون على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اهتمامه بتكامل جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.