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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستشار تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادي ديربي كاونتي الإنجليزي

المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب المستشار تركي آل الشيخ  رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه من إتمام صفقة استثمارية جديدة في الدوري الدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة التيلجراف البريطانية فإن تركي آل الشيخ اقترب من حسم صفقة استثمارية في نادي ديربي كاونتي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة.

وأردف التقرير البريطاني أن النادي الإنجليزي يستعد للحصول على دفعة مالية كبيرة من المستشار لدعم المشروع الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المختصة في الكرة  الإنجليزية انهت الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالمستثمر، وهناك حالة من التفاؤل داخل النادي بالحصول على الموافقة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستهدف الاستثمار السعودي إلى دعم خطة ديربي كاونتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سنوات من المعاناة المالية والرياضية التي أبعدته عن دوري الأضواء.

وفي حال اتمام الصفقة لصالح المستشار  تركي آل الشيخ فإن سيكون الأول من نوعه في الدوري الإنجليزي

المستشار تركي آل الشيخ الدوري الإنجليزي ديربي كاونتي

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