إبراهيم فايق يروج للموسم الجديد لبرنامجه رفقة المستشار تركي آل الشيخ

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة للجمهور بشأن برنامجه خلال الموسم الجديد، رفقة المستشار تركي آل الشيخ.

وقاب فايق عبر حسابه على فيسبوك: "موسم جديد من الكورة مع فايق هيبقى مليان مفاجات حصرية جامدة جدا إن شاء الله برعاية موسم الرياض. ان شاء الله الموسم ده هيبقى كله جديد x جديد ربنا يرزقنا النجاح يارب دايما".

من جانب آخر كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء العلاقة بين الطرفين جاء باتفاق كامل وبروح من الاحترام المتبادل، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى نادي الرياض.

وقال فايق، خلال برنامجه "فايق في المونديال"، إن بيان الأهلي بشأن تريزيجيه تضمن عبارة "إنهاء التعاقد"، موضحًا أن الأمر يتعلق بإجراءات تعاقدية اتفق عليها الطرفان.

وأضاف: "الأهلي خلص مع اللاعب بحيث يسيبه يروح يمضي لنادي الرياض، وكل حاجة حصلت بالاتفاق بين الأهلي وتريزيجيه بالصيغة دي".