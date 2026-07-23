شوقي غريب: رحيل مصطفى شوبير وإمام عاشور سيؤثر على الأهلي.. وزيزو أمام فرصة لاستعادة مستواه

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني، أن النادي الأهلي يمتلك عناصر مميزة في جميع المراكز، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للمنافسة على البطولات.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2، إن الأهلي كيان كبير ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال الموسم الماضي ولم ينجح في التتويج بالبطولات.

وأضاف: "لكي يستمر الأهلي في المنافسة، يجب الحفاظ على القوام الأساسي، ورحيل مصطفى شوبير وإمام عاشور، حال حدوثه، سيؤثر على الفريق بشكل كبير جدًا."

وتحدث شوقي غريب عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن اللاعب مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أنه قدم مستويات جيدة قبل كأس العالم، وظهر بشكل مميز في بعض المباريات الودية.

وأوضح أن عدم مشاركة زيزو في كأس العالم كان أمرًا مؤثرًا على اللاعب، لكنه يمتلك فرصة كبيرة لاستعادة مستواه والعودة إلى الصورة التي اعتاد عليها الجمهور.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة داخل الأهلي ستكون قوية للغاية، خاصة مع وجود العديد من اللاعبين المميزين.