حلمي طولان: جراديشار لا يقارن بوسام.. وأزمة زيزو نفسية

أكد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني، أن النادي الأهلي كان في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يحتاج لاعبًا بإمكانيات أكبر في مركز رأس الحربة.

وقال طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2، إن الأهلي كان يحتاج إلى مهاجم بشكل واضح، خاصة في الموسم الماضي.

وأضاف: "جراديشار ليس مهاجم الأهلي، ولا يمتلك نفس قدرات وسام أبو علي، الذي كان يقدم إضافة هجومية أكبر للفريق."

وأشار المدير الفني إلى أن تعاقد الأهلي مع سفيان بنجديدة ومنصف بقرار سيكون إضافة قوية للفريق، مؤكدًا أن الثنائي قد يصبح من العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مشاركة الأهلي في العديد من البطولات.

وتحدث حلمي طولان عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة يعود لأسباب نفسية أكثر من كونها فنية.

وأوضح: "مشكلة زيزو نفسية بحتة، رحيله عن الزمالك كان له تأثير، كما أن المقابل المالي الكبير الذي حصل عليه من الأهلي جعل جماهير الفريق تنتظر منه مردودًا أكبر، وهو ما زاد الضغوط عليه."

واختتم طولان تصريحاته بالتأكيد على أن زيزو يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعودة إلى مستواه المعهود حال استعادته الثقة والتركيز.