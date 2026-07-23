محافظ أسيوط يصدر حركة لنواب رؤساء المراكز والأحياء لتحسين مستوى الخدمات

أصدر اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026 بشأن إجراء حركة لنواب رؤساء المراكز والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن القرار تضمن ندب عدد من القيادات التنفيذية لمدة عام أو لحين شغل الوظائف قانونًا، شملت نواب رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى وعددًا من العاملين بالوحدات المحلية التابعة، مع إعادة توزيعهم وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلبات المرحلة الحالية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، ويدعم تطوير الأداء الإداري بالمراكز والأحياء.

وتضمن القرار ندب كل من محمد عبدالراضي صديق، وحسني رائق فخري سوس، وثابت مختار ثابت عبدالله للعمل نوابًا لرئيس مركز أسيوط، وكل من حسام عبدالناصر يوسف، وناجح عبد النعيم محمود، وسواح موسى خليل موسى للعمل نوابًا لرئيس مركز منفلوط، كما شمل ندب كل من أشرف محمد طنطاوي، وصالح ذكي علي محمود، وحسني درويش أحمد عبدالمالك للعمل نوابًا لرئيس مركز القوصية.

كما تضمنت الحركة ندب كل من شعبان محيي الدين حسني، ومرفت محمد عبدالحميد، وحسام الدين خديوي مندي للعمل نوابًا لرئيس مركز ديروط، بالإضافة إلى ندب عماد خليفة عزيز من نائب رئيس مركز منفلوط للعمل نائبًا لرئيس مركز ديروط، وندب كل من شنودة موسى صليب، وعبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، وعلي محمد أحمد حسن للعمل نوابًا لرئيس مركز أبنوب.

وشمل القرار كذلك ندب كل من محمد أحمد فؤاد الأمير، ومدحت عبدالحافظ عطا، وفرغلي محمد فرغلي للعمل نوابًا لرئيس مركز الفتح، وكل من علي عطا أحمد عطا، وأحمد ماهر محمد علي، وعواطف سليمان درويش للعمل نوابًا لرئيس مركز ساحل سليم، فضلًا عن ندب كل من حافظ جلال حافظ، وشعبان عيد عيسى أحمد، وعلي السيد أحمد نصير، وسيد حلمي عبدالحافظ للعمل نوابًا لرئيس مركز البداري.

كما تضمن القرار ندب كل من ياسر أبوعليم شلتوت أبوعليم، وأحمد عبدالمالك أحمد مسعود، وهلال مختار رفاعي للعمل نوابًا لرئيس مركز صدفا، وندب وائل موسى عبدالعال للعمل نائبًا لرئيس مركز الغنايم، إلى جانب ندب كل من علاء الدين حسين محمد، ووائل عبدالحي عباس، وزين العابدين علام يونس للعمل نوابًا لرئيس مركز أبوتيج.

وفي إطار دعم الأحياء بمدينة أسيوط، نص القرار على ندب كل من كرم عبدالحفيظ سيد، وعمرو إسماعيل محمد أحمد، وأكرم رجب صالح محمد، وأحمد شحاتة سيد علي، وهاجر أحمد محروس حسن للعمل نوابًا لرئيس حي شرق، كما شمل ندب كل من هاني محمد إبراهيم، ومحمد حسين عطية يونس، ومحمد سليمان أحمد، وعبدالباقي سيد محمد للعمل نوابًا لرئيس حي غرب.

كما تضمن القرار إنهاء ندب ونقل كل من عبدالرحمن جلال عبدالرحمن للعمل بمركز ومدينة الفتح، وصلاح حسين محمود عبدالعال للعمل بمركز ساحل سليم، وأحمد عبده حسن شحاتة للعمل بمركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن محمدين علي للعمل بأملاك الدولة بالديوان العام، ورباح حمدي محمود جابر للعمل بمركز ديروط، وأسامة محمد كامل مهدي للعمل بمركز أسيوط، ورضا خلف أحمد عبدالمنعم للعمل بمركز البداري، ونصار بكري صديق للعمل بمركز أبوتيج، وعبدالتواب أحمد عبدالظاهر للعمل بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ومصطفى إسماعيل أحمد للعمل بمركز ومدينة أسيوط، وعبدالباري محمد عبدالباري للعمل بمركز ومدينة الغنايم، ومحمود عبدالجواد محمود للعمل بمركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حس عرابي للعمل بمركز ومدينة القوصية، ومحمد علي محمد علي ومصطفى محمود أمين للعمل بمركز ومدينة ديروط.

وأكد اللواء محمد علوان أن حركة التنقلات تأتي في إطار تطوير منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للعناصر المتميزة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز بمختلف المراكز والأحياء، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية، وأن معيار النجاح سيكون حجم الإنجاز والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القرار نص على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.