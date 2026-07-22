بعد لقائها المحافظ بساعات.. تسليم كرسي كهربائي لطفلة من ذوي الهمم بمنفلوط في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، خاصة الأطفال وذوي الهمم، تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يعزز جودة حياتهم ويحقق لهم حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أنه في استجابة إنسانية عاجلة، تم توفير وتسليم كرسي كهربائي متحرك لطفلة من ذوي الهمم، كانت قد التقت به منذ يومين خلال مشاركته في فعاليات كرنفال "مفيش زيك" الذي أقيم بدير السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمركز منفلوط، حيث عرضت والدتها احتياج ابنتها إلى كرسي كهربائي يساعدها على الحركة والتنقل، فوجه المحافظ على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الطلب دون تأخير.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تحرص على ترجمة التوجيهات إلى إجراءات عملية وسريعة، مؤكدًا أن ذوي الهمم يحظون باهتمام كبير لما يمثلونه من نماذج مضيئة في الإرادة والتحدي، وأن دعمهم وتمكينهم مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع الأجهزة التنفيذية.

وفي هذا الإطار، قام كل من أحمد الإدفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بتسليم الكرسي الكهربائي المتحرك للطفلة اليوم، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وسط أجواء من الفرحة والسعادة غمرت الطفلة وأسرتها، الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على سرعة الاستجابة ولمسته الإنسانية، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بذوي الهمم وحرصها على تخفيف معاناتهم.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للحالات الإنسانية، انطلاقًا من دورها المجتمعي ورسالتها في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.