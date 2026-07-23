الحزن يخيم على شبين القناطر بعد مصرع طبيب وفتاة وإصابة 15 آخرين في حادث طريق مطروح

خيّم الحزن على محافظة القليوبية، خاصة أهالي مركز ومدينة شبين القناطر، عقب مصرع اثنين من أبنائها وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي.



وأسفر الحادث عن وفاة الدكتور أحمد السيد السيد العربي، ابن قرية الأحراز، وسما أحمد أنور، ابنة قرية القلزم بمركز شبين القناطر، فيما أُصيب 15 شخصًا من أبناء المركز بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرى شبين القناطر فور انتشار نبأ الحادث، حيث نعى الأهالي الفقيدين، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.