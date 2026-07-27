تركي آل الشيخ: "7DOGS" يتجاوز 1.19 مليار جنيه عالميًا.. والإنتاج العربي يدخل مرحلة جديدة

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن أحدث أرقام فيلم 7DOGS، مؤكدًا أن إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم حتى الآن بلغ 1,194,260,000 جنيه مصري، أي ما يقارب 1.2 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاع الرقم بشكل كبير خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع انطلاق عرضه في الصين والهند.



وأوضح آل الشيخ أن الفيلم يسير نحو تجاوز 400 مليون جنيه من إجمالي العوائد بعد إتمام صفقات بيع حقوق العرض للمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن المشروع استفاد أيضًا من حوافز التصوير في المملكة العربية السعودية (Cash Rebate) بقيمة تقارب 15 مليون دولار (نحو 750 مليون جنيه مصري)، إلى جانب إيرادات الرعايات والإعلانات داخل الفيلم، والتي بلغت نحو 4 ملايين دولار (حوالي 200 مليون جنيه مصري)، من شركات اتصالات وسيارات وفنادق ومطاعم وأسواق وبنوك وعلامات تجارية متنوعة.



وأكد آل الشيخ أن الفيلم دخل بالفعل مرحلة تحقيق الأرباح، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل دليلًا واضحًا على قدرة الإنتاج العربي على المنافسة عالميًا عندما تتوافر له الإمكانيات الفنية والإنتاجية المناسبة.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن النجاح الكبير الذي حققه 7DOGS يمثل بداية مرحلة جديدة في صناعة السينما العربية، قائلًا إن الأعمال عالية الجودة تحظى بثقة الجمهور ودعمه، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الإنتاجات العربية الضخمة القادرة على الوصول إلى العالمية.