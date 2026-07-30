بشير التابعي: موسم الزمالك المقبل غير مبشر.. واقتحم جحر الدبابير بالتتويج بالدوري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الموسم المقبل لن يكون مبشرًا للفريق الأبيض، في ظل عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين وتأخر فترة الإعداد.

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وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "الموسم القادم للزمالك مش مبشر بسبب عدم وجود لاعبين وتأخر فترة الإعداد".

وأضاف: "هل في شرط معين في اختيار عصام عبدالفتاح لرئاسة اتحاد الكرة؟".

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "ياريت الزمالك ما أخدش الدوري المصري الموسم الماضي، هو اقتحم جحر الدبابير".