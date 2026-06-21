بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة

وصلت منذ قليل أسرة الطفلة تيا أحمد فؤاد إلى محكمة شبرا الخيمة الجزئية، لحضور أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة سقوط الطفلة تيا»، والتي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.



وظهرت على أفراد الأسرة ملامح الحزن والانهيار، وسط حالة من الترقب لبدء الجلسة، أملًا في تحقيق العدالة وكشف المسؤولين عن الحادث المأساوي الذي هز الرأي العام وأثار حالة واسعة من الغضب.

وبدأت محكمة شبرا الخيمة الجزئية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار عامر عبدالله، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة سقوط الطفلة تيا»، وذلك على خلفية اتهامهن بالتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر، والقتل الخطأ، والإهمال، عقب سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قد قرر إحالة المتهمات الثماني إلى المحاكمة العاجلة، مع تحديد جلسة اليوم كأولى جلسات نظر القضية، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة القليوبية.

وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة، وتدعى «س»، في العقد السابع من العمر، ونجلتها بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.

كما وجهت النيابة تهمتي القتل الخطأ والإهمال إلى ثلاث معلمات ومشرفة، إلى جانب مشرفتين مسؤولتين عن المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة ومراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من تأمين التلاميذ أثناء تواجدهم داخل المدرسة