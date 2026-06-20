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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكواهم.. رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيا مطالب المواطنين بقرية العبادلة بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية بمركز طوخ لمتابعة عدد من طلبات وشكاوى المواطنين.


وخلال الجولة، تم بحث مطالب أهالي قرية العبادلة المتعلقة بمد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق المحرومة بالقرية، حيث استمع رئيس الشركة إلى مطالب المواطنين واطلع على طبيعة المناطق المطلوب خدمتها، للوقوف على أفضل الحلول الفنية الممكنة.
وأكد فودة أهمية دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وفق الأسس الفنية والاقتصادية المعتمدة، موجهًا إدارة الفرع وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع المشروعات بالشركة بسرعة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة وإعداد الدراسات الفنية المطلوبة للمناطق محل الشكوى، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذ الخدمة وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للأهالي.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المباشر مع المواطنين والتعامل الجاد مع الشكاوى والطلبات، بما يسهم في تحقيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية للمواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه القليوبية مياه القليوبية طوخ

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