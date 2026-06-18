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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب كشاف.. القبض على قائد سيارة ربع نقل بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتثبيت كشاف عالي الإضاءة فى الجزء الخلفى من السيارة حال سيره بأحد الطرق بالقليوبية بصورة تعيق الرؤية لقائدى السيارات معرضاً حياة المواطنين للخطر.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومالكها ، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية) ، وبمواجهتهما أقر قائد السيارة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف مالك السيارة بقيامه بتركيب الكشاف بقصد الزينة .

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيارة

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