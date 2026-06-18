بكفالة مالية.. إخلاء سبيل مسئولة مدرسة خاصة وآخرين في واقعة وفاة طفلة بشيرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل مسؤولة إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وتدعى "س"، وابنتها الممثل القانوني للمدرسة، إلى جانب مشرفتين للمرحلة التعليمية، وذلك في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل المدرسة، مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة.



وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت إلى مسؤولة المدرسة وابنتها تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، فضلاً عن استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقرراً أو مصرحاً بتواجدهم فيه.

كما وجهت النيابة العامة إلى مشرفتي المرحلة التعليمية تهمة القتل الخطأ، باعتبارهما المسؤولتين عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة التعليمية، وما يندرج تحت اختصاصهما من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم أثناء تواجدهم داخل المدرسة.

وتأتي هذه القرارات في إطار التحقيقات المكثفة التي تباشرها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفلة تيا، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية لكافة الأطراف المتورطة أو المقصرة في الواقعة.