تطوير الرعاية المركزة بمستشفى صدر 23 يوليو بالقليوبية ورفع طاقتها لـ25 سريرا

أجرى الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل مديرية الصحة في القليوبية، جولة تفقدية بمستشفى صدر 23 يوليو بالمرج الجديدة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية.

رافق وكيل المديرية خلال الجولة الدكتور محمد الخولي، مدير المستشفى، حيث تم تفقد مختلف الأقسام الطبية والخدمية، ومراجعة جاهزية المستشفى واستعداداتها لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الرعاية المركزة، حيث تم زيادة عدد أسرة الرعاية من 20 إلى 25 سريرًا، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمستشفى ويسهم في استقبال أعداد أكبر من الحالات الحرجة.

كما تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة تمهيدًا لرفع الطاقة الاستيعابية للقسم إلى 40 سرير رعاية مركزة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لدعم الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير رعاية طبية متقدمة.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن تطوير منظومة الرعاية المركزة يأتي ضمن جهود الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تنفيذ خطط تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.